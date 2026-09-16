Коммутатор D-Link DXS-1210-10TS/B2A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, RACK
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 600 руб.
В наличии
Код товара: 736709
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
54 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, RACK
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.5
Описание товара Коммутатор D-Link DXS-1210-10TS/B2A
Коммутатор D-Link уровня L2 — гибкое решение для современных сетей. Форм-фактор позволяет использовать устройство как на столе, так и в стойке, что особенно удобно при ограниченном пространстве или масштабировании инфраструктуры. Восемь портов RJ45 со скоростями до 1 Гбит/с обеспечивают быструю и стабильную передачу данных между устройствами, а два SFP-порта с молниеносной скоростью до 10 Гбит/с идеально подходят для подключения к магистральным линиям или оптическим сетям. Большая таблица MAC-адресов на 32000 записей позволяет без труда обслуживать множество устройств, сохраняя высокую производительность. Настраиваемый функционал коммутатора открывает широкие возможности для оптимизации сети под любые задачи.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный, RACK
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Коммутатор D-Link уровня L2 — гибкое решение для современных сетей. Форм-фактор позволяет использовать устройство как на столе, так и в стойке, что особенно удобно при ограниченном пространстве или масштабировании инфраструктуры. Восемь портов RJ45 со скоростями до 1 Гбит/с обеспечивают быструю и стабильную передачу данных между устройствами, а два SFP-порта с молниеносной скоростью до 10 Гбит/с идеально подходят для подключения к магистральным линиям или оптическим сетям. Большая таблица MAC-адресов на 32000 записей позволяет без труда обслуживать множество устройств, сохраняя высокую производительность. Настраиваемый функционал коммутатора открывает широкие возможности для оптимизации сети под любые задачи.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор D-Link DXS-1210-10TS/B2A - по цене 54600 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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