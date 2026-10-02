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Коммутатор ORIGO (OI3120/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO (OI3120/A1A)

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Коммутатор ORIGO (OI3120/A1A) - фото 5
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор ORIGO (OI3120/A1A) - фото 1
  • Коммутатор ORIGO (OI3120/A1A) - фото 2
  • Коммутатор ORIGO (OI3120/A1A) - фото 3
  • Коммутатор ORIGO (OI3120/A1A) - фото 4
  • Коммутатор ORIGO (OI3120/A1A) - фото 5
  • Коммутатор ORIGO (OI3120/A1A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648685
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
23х19х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Коммутатор ORIGO (OI3120/A1A)

Коммутатор ORIGO OI3120 предназначен для построения защищенных отказоустойчивых сетей передачи данных на объектах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации. Коммутатор работает в широком диапазоне температур от -40 до 75°C, поддерживает подключение двух независимых источников питания постоянного тока с возможностью резервирования, устойчив к вибрации, скачкам напряжения до 4 кВ и воздействию электростатических разрядов до 8 кВ. Прочный металлический корпус с защитой IP40 и надежная конструкция без вентиляторов позволяют оборудованию стабильно работать в сложных промышленных условиях. Функциональные возможности коммутатора включают поддержку статической маршрутизации, функции виртуальных локальных сетей, качества обслуживания (QoS), управления многоадресной рассылкой, обеспечения безопасности и контроля за подключением пользователей. Для повышения производительности и отказоустойчивости сети реализована поддержка агрегирования каналов связи (LACP), резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и функция защиты от образования петель LoopBack Detection. DIP-переключатели SCP и Fast Ring позволят быстро активировать защиту от широковещательного шторма и функцию ERPS, обеспечивающую минимальное время восстановления связи при отказе одной из линий в кольце.



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO (OI3120/A1A)




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Описание
Коммутатор ORIGO OI3120 предназначен для построения защищенных отказоустойчивых сетей передачи данных на объектах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации. Коммутатор работает в широком диапазоне температур от -40 до 75°C, поддерживает подключение двух независимых источников питания постоянного тока с возможностью резервирования, устойчив к вибрации, скачкам напряжения до 4 кВ и воздействию электростатических разрядов до 8 кВ. Прочный металлический корпус с защитой IP40 и надежная конструкция без вентиляторов позволяют оборудованию стабильно работать в сложных промышленных условиях. Функциональные возможности коммутатора включают поддержку статической маршрутизации, функции виртуальных локальных сетей, качества обслуживания (QoS), управления многоадресной рассылкой, обеспечения безопасности и контроля за подключением пользователей. Для повышения производительности и отказоустойчивости сети реализована поддержка агрегирования каналов связи (LACP), резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и функция защиты от образования петель LoopBack Detection. DIP-переключатели SCP и Fast Ring позволят быстро активировать защиту от широковещательного шторма и функцию ERPS, обеспечивающую минимальное время восстановления связи при отказе одной из линий в кольце.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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