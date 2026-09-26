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Коммутатор PLANET IGS-1820TF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор PLANET IGS-1820TF

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Коммутатор PLANET IGS-1820TF - фото 1
Коммутатор PLANET IGS-1820TF - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор PLANET IGS-1820TF - фото 1
  • Коммутатор PLANET IGS-1820TF - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740825
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Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х9
Вес, кг.
1.16

Описание товара Коммутатор PLANET IGS-1820TF

Неуправляемый коммутатор Planet с 16 портами RJ45 — это простое и эффективное решение для расширения вашей сети. Форм-фактор настольный: устройство не займёт много места, его легко разместить на рабочем столе или в любом удобном месте офиса. Каждый порт поддерживает базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает быструю и стабильную связь между устройствами. Два SFP-порта с пропускной способностью 1 Гбит/с дадут дополнительную гибкость для подключения оптики или увеличения пропускной способности. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей позволяет работать даже с крупной сетью без потери производительности. Вес устройства всего 0,745 кг — коммутатор остаётся лёгким и мобильным. Надёжный выбор для тех, кто ценит простоту и эффективность без излишеств.



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Отзывы о товаре Коммутатор PLANET IGS-1820TF




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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый коммутатор Planet с 16 портами RJ45 — это простое и эффективное решение для расширения вашей сети. Форм-фактор настольный: устройство не займёт много места, его легко разместить на рабочем столе или в любом удобном месте офиса. Каждый порт поддерживает базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает быструю и стабильную связь между устройствами. Два SFP-порта с пропускной способностью 1 Гбит/с дадут дополнительную гибкость для подключения оптики или увеличения пропускной способности. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей позволяет работать даже с крупной сетью без потери производительности. Вес устройства всего 0,745 кг — коммутатор остаётся лёгким и мобильным. Надёжный выбор для тех, кто ценит простоту и эффективность без излишеств.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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