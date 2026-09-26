Коммутатор OSNOVO SW-72402/L2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-72402/L2
Оснащённый 24 портами RJ45 с поддержкой скорости 10/100/1000 Мбит/сек, управляемый коммутатор OSNOVO — это находка для крупных рабочих групп и офисов, где важна стабильность и высокая пропускная способность. Уровень L2 обеспечивает гибкие настройки сети и продвинутые возможности контроля трафика. Таблица на 8000 MAC-адресов позволяет подключать множественные устройства без опасений нехватки ресурсов. Благодаря двум SFP-портам со скоростью 1 Гбит/с устройство даёт дополнительные возможности для организации скоростных внешних каналов. Настольный форм-фактор и вес 3,42 кг гарантируют стабильность размещения и простоту интеграции в существующую инфраструктуру.
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