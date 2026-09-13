Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A
Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME является оптимальной для сетей Metro Ethernet моделью в продолговатом черном корпусе и может предложить в общей сложности 28 портов. Прибор для организации или расширения офисной локальной сети располагает 24 гигабитными портами Ethernet, а также 4 портами 10GBase-X SFP+. Он относится к числу управляемых коммутаторов, отличающихся стабильностью работы. Внутренняя пропускная способность этой модели составляет 128 ГБит/сек. Коммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME гарантирует вашей сети защиты от внешних угроз и демонстрирует высокую стойкость как к скачкам напряжения в питающей сети, так и к воздействию статического электричества. Энергопотребление устройства не превышает 24 Вт. Коммутатор допускает настольное размещение или установку в стойку.
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