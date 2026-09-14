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Коммутатор ORIGO OS3152/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO OS3152/A1A

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Коммутатор ORIGO OS3152/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729792
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор OS3152, кабель питания, консольный кабель с разъемом RJ-45, комплект для установки в 19-дюймовую стойку, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
51х36х10
Вес, кг.
4.14

Описание товара Коммутатор ORIGO OS3152/A1A

Коммутатор ORIGO — это надежное и эффективное решение для управления сетевыми соединениями в вашем бизнесе или офисе. Этот управляемый коммутатор предлагает 48 портов RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую производительность и стабильность сети. Коммутатор работает на втором уровне (L2) модели OSI, что делает его идеальным для сегментации сети, управления трафиком и обеспечения безопасности соединений. Компактный настольный форм-фактор позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру без необходимости сложной установки. Для расширенного подключения и более высоких скоростей передачи данных, ORIGO оснащен 4 портами SFP, поддерживающими скорости 10 Гбит/с и 100 Гбит/с. Это позволяет подключать оптические магистрали и интегрироваться с более крупными сетевыми системами. С размером таблицы MAC адресов на 16000 записей, коммутатор способен эффективно обрабатывать и управлять большим объемом трафика, поддерживая множество активных подключений одновременно. При весе 4,2 кг, устройство достаточно мобильное и легко монтируется в любом офисе. Отсутствие поддержки PoE (Power over Ethernet) делает его идеальным выбором для сетей, где PoE не требуется, обеспечивая при этом доступную цену и надежную работу. Бренд ORIGO гарантирует высокое качество и долговечность оборудования, делая его отличным выбором для любых сетевых задач.



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS3152/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор OS3152, кабель питания, консольный кабель с разъемом RJ-45, комплект для установки в 19-дюймовую стойку, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
48
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
10 Гбит/с, 100 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Тайвань
Описание
Коммутатор ORIGO — это надежное и эффективное решение для управления сетевыми соединениями в вашем бизнесе или офисе. Этот управляемый коммутатор предлагает 48 портов RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, что обеспечивает высокую производительность и стабильность сети. Коммутатор работает на втором уровне (L2) модели OSI, что делает его идеальным для сегментации сети, управления трафиком и обеспечения безопасности соединений. Компактный настольный форм-фактор позволяет легко интегрировать его в существующую инфраструктуру без необходимости сложной установки. Для расширенного подключения и более высоких скоростей передачи данных, ORIGO оснащен 4 портами SFP, поддерживающими скорости 10 Гбит/с и 100 Гбит/с. Это позволяет подключать оптические магистрали и интегрироваться с более крупными сетевыми системами. С размером таблицы MAC адресов на 16000 записей, коммутатор способен эффективно обрабатывать и управлять большим объемом трафика, поддерживая множество активных подключений одновременно. При весе 4,2 кг, устройство достаточно мобильное и легко монтируется в любом офисе. Отсутствие поддержки PoE (Power over Ethernet) делает его идеальным выбором для сетей, где PoE не требуется, обеспечивая при этом доступную цену и надежную работу. Бренд ORIGO гарантирует высокое качество и долговечность оборудования, делая его отличным выбором для любых сетевых задач.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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