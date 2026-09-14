Коммутатор D-Link DMS-1250-10SP/A1A/6KV
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DMS-1250-10SP/A1A/6KV
Коммутатор D-Link — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее для создания эффективных сетевых решений в офисах и малых предприятиях. Это управляемый коммутатор уровня L2, который обеспечивает высокий уровень контроля и гибкости в управлении сетевыми ресурсами. Основные характеристики этого коммутатора включают в себя 8 портов RJ45, поддерживающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, что делает его отличным выбором для подключения различных устройств в сети. Два порта SFP поддерживают скорость передачи данных до 25 Гбит/с, обеспечивая высокоскоростные соединения и расширенные возможности сети. Коммутатор поддерживает технологии Power over Ethernet (PoE) стандартов 802.3at и 802.3bt, что позволяет ему подавать питание на подключенные устройства, такие как IP-телефоны, камеры видеонаблюдения и точки доступа Wi-Fi, через сетевые кабели. Это значительно упрощает процесс установки и снижает количество необходимых кабелей. Форм-фактор устройства — настольный, что обеспечивает простоту в установке и позволяет разместить коммутатор в любом удобном месте. Вес устройства составляет 2,78 кг, что делает его устойчивым и надежным при использовании. Размер таблицы MAC адресов, включающий до 16000 записей, обеспечивает эффективное управление и маршрутизацию данных в сети, а также существенно увеличивает масштабируемость сети. Коммутатор D-Link предоставляет все необходимые функции для создания надежной и высокопроизводительной сети, оставаясь при этом доступным и простым в управлении.
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