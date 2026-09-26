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Коммутатор Cudy GS5024S4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Cudy GS5024S4

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Коммутатор Cudy GS5024S4 - фото 2
Коммутатор Cudy GS5024S4 - фото 3
Коммутатор Cudy GS5024S4 - фото 4
Коммутатор Cudy GS5024S4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
  • Коммутатор Cudy GS5024S4 - фото 1
  • Коммутатор Cudy GS5024S4 - фото 2
  • Коммутатор Cudy GS5024S4 - фото 3
  • Коммутатор Cudy GS5024S4 - фото 4
  • Коммутатор Cudy GS5024S4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740859
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, монтажный комплект, руководство по установке.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х9
Вес, кг.
3.2

Описание товара Коммутатор Cudy GS5024S4

Коммутатор Cudy — выбор для тех, кто строит надёжную и масштабируемую сеть. Благодаря 24 портам RJ45 и поддержке сразу четырёх портов SFP со скоростью 1 Гбит/с, этот управляемый настольный коммутатор быстро интегрируется даже в сложную инфраструктуру. Высокая базовая скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек даёт мгновенный отклик при передаче больших объёмов информации. Уровень L3 — отличный вариант для продвинутого распределения трафика и маршрутизации. Вместительная таблица MAC-адресов на 16000 записей обеспечивает плавную работу сети даже при большом количестве подключённых устройств. При весе 2,643 кг коммутатор устойчив и надёжен в эксплуатации.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS5024S4




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, монтажный комплект, руководство по установке.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Cudy — выбор для тех, кто строит надёжную и масштабируемую сеть. Благодаря 24 портам RJ45 и поддержке сразу четырёх портов SFP со скоростью 1 Гбит/с, этот управляемый настольный коммутатор быстро интегрируется даже в сложную инфраструктуру. Высокая базовая скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек даёт мгновенный отклик при передаче больших объёмов информации. Уровень L3 — отличный вариант для продвинутого распределения трафика и маршрутизации. Вместительная таблица MAC-адресов на 16000 записей обеспечивает плавную работу сети даже при большом количестве подключённых устройств. При весе 2,643 кг коммутатор устойчив и надёжен в эксплуатации.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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