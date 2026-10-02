Коммутатор TP-Link TL-SG2428P
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 110 руб.
В наличии
Код товара: 407834
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
30 110 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х10
Вес, кг.
4.01
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG2428P
JetStream гигабитный Smart коммутатор на 24 порта PoE+ и 4 SFP?слота
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JetStream гигабитный Smart коммутатор на 24 порта PoE+ и 4 SFP?слота
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Коммутатор TP-Link TL-SG2428P - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 30110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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