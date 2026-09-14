Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 440 руб.
В наличии
Код товара: 491585
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Загружаем...
34 440 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Порты
8
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х24х12
Вес, кг.
3.78
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION
Новый управляемый коммутатор UniFi Switch Aggregation второго уровня с восемью портами 10G SFP+ специально разработан для установки там, где требуется высочайшая пропускная способность и надежность. UniFi Switch Aggregation поддерживает объединение высокоскоростных каналов для увеличения объема передаваемого трафика и доступности сервисов. Внутренняя шина коммутатора обеспечивает скорость 160 Gbps.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Порты
8
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Новый управляемый коммутатор UniFi Switch Aggregation второго уровня с восемью портами 10G SFP+ специально разработан для установки там, где требуется высочайшая пропускная способность и надежность. UniFi Switch Aggregation поддерживает объединение высокоскоростных каналов для увеличения объема передаваемого трафика и доступности сервисов. Внутренняя шина коммутатора обеспечивает скорость 160 Gbps.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Ubiquiti USW-AGGREGATION - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 34440 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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