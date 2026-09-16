Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A
Управляемый L2 коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL с 24 портами 10/100/1000Base-T и четырьмя комбо-портами 100/1000Base-T/SFP поддерживает расширенные функции управления и безопасности. Модель обеспечивает повышенную производительность и масштабирование сети. Энергоэффективность устройства повышает технология D-Link Green, которая базируется на автоматическом отключении неактивных портов. Автоопределение MDI/MDIX позволяет использовать кабели любых типов. 24 медных порта коммутатора D-Link DGS-1210-28P/FL поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE и обеспечивают мощность до 30 Вт на порт. Показатель достаточен для питания большинства точек доступа, IP-камер и других PoE-совместимых устройств. Суммарный бюджет PoE составляет 193 Вт. Охлаждение коммутатора производят 2 вентилятора, скорость вращения которых изменяется в зависимости от температуры. В результате минимизируется шум и снижается энергопотребление. Коммутатор устанавливается в стойку или размещается на столе. Работоспособность устройства гарантируется в широком диапазоне температур – от -5 до 50 °C.
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