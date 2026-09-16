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Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 670 руб. 
Начислим 603 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723341
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A
37 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, крепежный комплект, 4 резиновые ножки, документация.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.74

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A

Управляемый L2 коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL с 24 портами 10/100/1000Base-T и четырьмя комбо-портами 100/1000Base-T/SFP поддерживает расширенные функции управления и безопасности. Модель обеспечивает повышенную производительность и масштабирование сети. Энергоэффективность устройства повышает технология D-Link Green, которая базируется на автоматическом отключении неактивных портов. Автоопределение MDI/MDIX позволяет использовать кабели любых типов. 24 медных порта коммутатора D-Link DGS-1210-28P/FL поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE и обеспечивают мощность до 30 Вт на порт. Показатель достаточен для питания большинства точек доступа, IP-камер и других PoE-совместимых устройств. Суммарный бюджет PoE составляет 193 Вт. Охлаждение коммутатора производят 2 вентилятора, скорость вращения которых изменяется в зависимости от температуры. В результате минимизируется шум и снижается энергопотребление. Коммутатор устанавливается в стойку или размещается на столе. Работоспособность устройства гарантируется в широком диапазоне температур – от -5 до 50 °C.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, кабель питания, крепежный комплект, 4 резиновые ножки, документация.
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый L2 коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL с 24 портами 10/100/1000Base-T и четырьмя комбо-портами 100/1000Base-T/SFP поддерживает расширенные функции управления и безопасности. Модель обеспечивает повышенную производительность и масштабирование сети. Энергоэффективность устройства повышает технология D-Link Green, которая базируется на автоматическом отключении неактивных портов. Автоопределение MDI/MDIX позволяет использовать кабели любых типов. 24 медных порта коммутатора D-Link DGS-1210-28P/FL поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE и обеспечивают мощность до 30 Вт на порт. Показатель достаточен для питания большинства точек доступа, IP-камер и других PoE-совместимых устройств. Суммарный бюджет PoE составляет 193 Вт. Охлаждение коммутатора производят 2 вентилятора, скорость вращения которых изменяется в зависимости от температуры. В результате минимизируется шум и снижается энергопотребление. Коммутатор устанавливается в стойку или размещается на столе. Работоспособность устройства гарантируется в широком диапазоне температур – от -5 до 50 °C.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28P/FL2A - по цене 37670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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