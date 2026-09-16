Коммутатор TP-Link SL2428P
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Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 830 руб.
В наличии
Код товара: 723593
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
32 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания, набор для монтажа в стойку, ножки
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
3
Описание товара Коммутатор TP-Link SL2428P
JetStream Smart коммутатор с 24 портами 10/100 Мбит/с, 4 гигабитными портами и 24 портами PoE+ Оборудован 24 портами PoE с бюджетом 250 Вт*, а также удобными фукнкциями управления PoE Встроенные функции безопасности, включая 802.1Q VLAN, защиту портов и защиту от широковещательных штормов Приоритизация данных (QoS) L2/L3/L4 и IGMP snooping позволят оптимизировать работу голосовых и видеоприложений Возможность управления через веб?интерфейс и интерфейс командной строки, а также поддержка протоколов SNMP и RMON открывает широкие возможности управления Dual Firmware Image повышает надёжность и рабочее время сети
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Бренд
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация, кабель питания, набор для монтажа в стойку, ножки
Количество портов RJ45
28
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
JetStream Smart коммутатор с 24 портами 10/100 Мбит/с, 4 гигабитными портами и 24 портами PoE+ Оборудован 24 портами PoE с бюджетом 250 Вт*, а также удобными фукнкциями управления PoE Встроенные функции безопасности, включая 802.1Q VLAN, защиту портов и защиту от широковещательных штормов Приоритизация данных (QoS) L2/L3/L4 и IGMP snooping позволят оптимизировать работу голосовых и видеоприложений Возможность управления через веб?интерфейс и интерфейс командной строки, а также поддержка протоколов SNMP и RMON открывает широкие возможности управления Dual Firmware Image повышает надёжность и рабочее время сети
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор TP-Link SL2428P - стоимость товара 32830 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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