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Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A)

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Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A) - фото 2
Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A) - фото 3
Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A) - фото 1
  • Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A) - фото 2
  • Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A) - фото 3
  • Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648691
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az,
Порты
29
Габаритные размеры, мм
440x207x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х7
Вес, кг.
4

Описание товара Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A)

Коммутатор OS3228P рекомендован для построения и модернизации сетей предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, которым требуется современное гигабитное решение c 10G-аплинками для увеличения пропускной способности на уровне агрегации и организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего PoE-оборудования. Коммутатор поддерживает стандарты IEEE 802.3аf/at PoE с возможностью подачи питания до 30 Вт на порт. Защита от статического электричества обеспечивает устойчивость PoE-портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенного к нему оборудования. Функциональные возможности коммутатора включают поддержку динамической маршрутизации BGP, OSPF и RIP, управление качеством обслуживания (QoS), расширенные функции безопасности и VLAN. Для повышения производительности и отказоустойчивости коммутатор поддерживает агрегирование каналов связи (LACP), обнаружение петель LoopBack Detection, резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и технологию ERPS, обеспечивающую быстрое восстановление связи при отказе одной из линий в кольце. Поддержка OAM-функционала упрощает мониторинг и устранение неисправностей в сети Ethernet.

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO (OS3228P/380W/A1A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az,
Порты
29
Габаритные размеры, мм
440x207x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор OS3228P рекомендован для построения и модернизации сетей предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, которым требуется современное гигабитное решение c 10G-аплинками для увеличения пропускной способности на уровне агрегации и организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего PoE-оборудования. Коммутатор поддерживает стандарты IEEE 802.3аf/at PoE с возможностью подачи питания до 30 Вт на порт. Защита от статического электричества обеспечивает устойчивость PoE-портов к наведенному напряжению и предотвращает повреждение коммутатора и подключенного к нему оборудования. Функциональные возможности коммутатора включают поддержку динамической маршрутизации BGP, OSPF и RIP, управление качеством обслуживания (QoS), расширенные функции безопасности и VLAN. Для повышения производительности и отказоустойчивости коммутатор поддерживает агрегирование каналов связи (LACP), обнаружение петель LoopBack Detection, резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и технологию ERPS, обеспечивающую быстрое восстановление связи при отказе одной из линий в кольце. Поддержка OAM-функционала упрощает мониторинг и устранение неисправностей в сети Ethernet.
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Отзывы


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