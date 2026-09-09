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Коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN

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Коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293796
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
39х21х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN

Созданная благодаря коммутатору Mikrotik CRS309-1G-8S+IN компьютерная сеть будет отличаться быстротой и функциональностью. Ведь работает Mikrotik CRS309-1G-8S+IN на скоростях 10/100/1000 Мбит/сек. Благодаря данному коммутатору вы сможете объединить в единую сеть до девяти компьютеров и иных электронных устройств. При этом каждый из девяти портов поддерживает скорость в 1 Гбит/сек. Восемь портов выполнены в формате SFP, что позволит легко подключать коммутатор напрямую к серверу либо к центральным коммутаторам. Пропускная способность по внутренней шине (внутренняя) составляет 15.7 Гбит/сек, что гарантирует высокую скорость и четкую работу даже при одновременном обмене информацией на большинстве портов. Габариты этого коммутатора: 272x158x44 миллиметров. При работе данный агрегат потребляет всего 24 Вт мощности. Данный управляемый коммутатор подлежит монтажу в стойку, необходимые крепления уже прилагаются в комплекте.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Описание
Созданная благодаря коммутатору Mikrotik CRS309-1G-8S+IN компьютерная сеть будет отличаться быстротой и функциональностью. Ведь работает Mikrotik CRS309-1G-8S+IN на скоростях 10/100/1000 Мбит/сек. Благодаря данному коммутатору вы сможете объединить в единую сеть до девяти компьютеров и иных электронных устройств. При этом каждый из девяти портов поддерживает скорость в 1 Гбит/сек. Восемь портов выполнены в формате SFP, что позволит легко подключать коммутатор напрямую к серверу либо к центральным коммутаторам. Пропускная способность по внутренней шине (внутренняя) составляет 15.7 Гбит/сек, что гарантирует высокую скорость и четкую работу даже при одновременном обмене информацией на большинстве портов. Габариты этого коммутатора: 272x158x44 миллиметров. При работе данный агрегат потребляет всего 24 Вт мощности. Данный управляемый коммутатор подлежит монтажу в стойку, необходимые крепления уже прилагаются в комплекте.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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