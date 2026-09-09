Коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN
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Характеристики
Описание товара Коммутатор MikroTik CRS309-1G-8S+IN
Созданная благодаря коммутатору Mikrotik CRS309-1G-8S+IN компьютерная сеть будет отличаться быстротой и функциональностью. Ведь работает Mikrotik CRS309-1G-8S+IN на скоростях 10/100/1000 Мбит/сек. Благодаря данному коммутатору вы сможете объединить в единую сеть до девяти компьютеров и иных электронных устройств. При этом каждый из девяти портов поддерживает скорость в 1 Гбит/сек. Восемь портов выполнены в формате SFP, что позволит легко подключать коммутатор напрямую к серверу либо к центральным коммутаторам. Пропускная способность по внутренней шине (внутренняя) составляет 15.7 Гбит/сек, что гарантирует высокую скорость и четкую работу даже при одновременном обмене информацией на большинстве портов. Габариты этого коммутатора: 272x158x44 миллиметров. При работе данный агрегат потребляет всего 24 Вт мощности. Данный управляемый коммутатор подлежит монтажу в стойку, необходимые крепления уже прилагаются в комплекте.
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