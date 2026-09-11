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Коммутатор Ubiquiti USW-16-POE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Ubiquiti USW-16-POE

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Коммутатор Ubiquiti USW-16-POE - фото 3
Коммутатор Ubiquiti USW-16-POE - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Ubiquiti USW-16-POE - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-16-POE - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-16-POE - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti USW-16-POE - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569962
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Порты
16х10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2х10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
424х200х43
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х30х12
Вес, кг.
5

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-16-POE

Ubiquiti UniFi Switch 16 PoE настраиваемый гигабитный коммутатор второго уровня с 16 гигабитными портами Ethernet, включая 8 портов 802.3at PoE+ с автоматическим определением скорости и 2 порта SFP. Коммутатор оснащен сенсорным жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 1,3 дюйма для настройки и отображения информации о текущем состоянии. Коммутатор UniFi Switch 16 PoE управляется и все его настройки легко производить через ПО UniFi Network Controller, либо через мобильное приложение UniFi, предлагает обширный набор расширенных протоколов и функций коммутации второго уровня, включая режим работы (переключение, зеркалирование или агрегирование) для каждого канала.

Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-16-POE




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Порты
16х10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 2х10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
424х200х43
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ubiquiti UniFi Switch 16 PoE настраиваемый гигабитный коммутатор второго уровня с 16 гигабитными портами Ethernet, включая 8 портов 802.3at PoE+ с автоматическим определением скорости и 2 порта SFP. Коммутатор оснащен сенсорным жидкокристаллическим дисплеем с диагональю 1,3 дюйма для настройки и отображения информации о текущем состоянии. Коммутатор UniFi Switch 16 PoE управляется и все его настройки легко производить через ПО UniFi Network Controller, либо через мобильное приложение UniFi, предлагает обширный набор расширенных протоколов и функций коммутации второго уровня, включая режим работы (переключение, зеркалирование или агрегирование) для каждого канала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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