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Коммутатор ORIGO (OS3254/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO (OS3254/A1A)

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Коммутатор ORIGO (OS3254/A1A) - фото 1
Коммутатор ORIGO (OS3254/A1A) - фото 2
Коммутатор ORIGO (OS3254/A1A) - фото 3
Коммутатор ORIGO (OS3254/A1A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
  • Коммутатор ORIGO (OS3254/A1A) - фото 1
  • Коммутатор ORIGO (OS3254/A1A) - фото 2
  • Коммутатор ORIGO (OS3254/A1A) - фото 3
  • Коммутатор ORIGO (OS3254/A1A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648690
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az,
Порты
55
Габаритные размеры, мм
440x260x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х9
Вес, кг.
4.25

Описание товара Коммутатор ORIGO (OS3254/A1A)

Коммутатор ORIGO OS3254 рекомендован для построения уровня доступа и агрегации сетей средних и крупных предприятий, которым требуется производительное L3-решение с 10G-аплинками и высокой плотностью гигабитных портов. Функциональные возможности коммутатора включают поддержку динамической маршрутизации RIP, OSPF и BGP, управление качеством обслуживания (QoS), расширенные функции безопасности и VLAN. Для повышения производительности и отказоустойчивости коммутатор поддерживает агрегирование каналов связи (LACP), обнаружение петель LoopBack Detection, резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и технологию ERPS, обеспечивающую быстрое восстановление связи при отказе одной из линий в кольце. Поддержка OAM-функционала упрощает мониторинг и устранение неисправностей в сети Ethernet. Управление коммутатором осуществляется с помощью интерфейса командной строки (CLI), протокола SNMP и Web-интерфейса.



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO (OS3254/A1A)




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az,
Порты
55
Габаритные размеры, мм
440x260x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
32000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO OS3254 рекомендован для построения уровня доступа и агрегации сетей средних и крупных предприятий, которым требуется производительное L3-решение с 10G-аплинками и высокой плотностью гигабитных портов. Функциональные возможности коммутатора включают поддержку динамической маршрутизации RIP, OSPF и BGP, управление качеством обслуживания (QoS), расширенные функции безопасности и VLAN. Для повышения производительности и отказоустойчивости коммутатор поддерживает агрегирование каналов связи (LACP), обнаружение петель LoopBack Detection, резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и технологию ERPS, обеспечивающую быстрое восстановление связи при отказе одной из линий в кольце. Поддержка OAM-функционала упрощает мониторинг и устранение неисправностей в сети Ethernet. Управление коммутатором осуществляется с помощью интерфейса командной строки (CLI), протокола SNMP и Web-интерфейса.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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