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Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A)

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Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A) - фото 2
Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A) - фото 3
Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A) - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
  • Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A) - фото 1
  • Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A) - фото 2
  • Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A) - фото 3
  • Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648693
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z
Порты
29
Габаритные размеры, мм
440x260x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х35х9
Вес, кг.
4.25

Описание товара Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A)

Коммутатор ORIGO OS3228F представляет собой полностью оптическое решение для применения на уровне агрегации корпоративных и операторских сетей связи. Коммутатор оснащен двумя блоками питания 220В AC. В случае выхода из строя одного из них, второй продолжит работать и обеспечивать питание коммутатора. OS3228F поддерживает динамическую маршрутизацию RIP, OSPF и BGP, управление качеством обслуживания (QoS), расширенные функции безопасности и VLAN, включая Port Security, создание списков контроля доступа (ACL), аутентификацию 802.1Х, Guest VLAN, 802.1Q VLAN и двойное тегирование Q-in-Q. Для работы с приложениями многоадресной рассылки реализована поддержка IGMP/MLD Snooping, Fast Leave и Multicast VLAN. Функции повышения производительности и отказоустойчивости сети включают поддержку агрегирования каналов связи (LACP), обнаружение петель LoopBack Detection, резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и технологию ERPS, обеспечивающую быстрое восстановление связи при отказе одной из линий в кольце.



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Теги товара: Коммутаторы 24 порта

Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A)




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z
Порты
29
Габаритные размеры, мм
440x260x44
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO OS3228F представляет собой полностью оптическое решение для применения на уровне агрегации корпоративных и операторских сетей связи. Коммутатор оснащен двумя блоками питания 220В AC. В случае выхода из строя одного из них, второй продолжит работать и обеспечивать питание коммутатора. OS3228F поддерживает динамическую маршрутизацию RIP, OSPF и BGP, управление качеством обслуживания (QoS), расширенные функции безопасности и VLAN, включая Port Security, создание списков контроля доступа (ACL), аутентификацию 802.1Х, Guest VLAN, 802.1Q VLAN и двойное тегирование Q-in-Q. Для работы с приложениями многоадресной рассылки реализована поддержка IGMP/MLD Snooping, Fast Leave и Multicast VLAN. Функции повышения производительности и отказоустойчивости сети включают поддержку агрегирования каналов связи (LACP), обнаружение петель LoopBack Detection, резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и технологию ERPS, обеспечивающую быстрое восстановление связи при отказе одной из линий в кольце.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов


Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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