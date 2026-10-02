Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO (OS3228F/A1A)
Коммутатор ORIGO OS3228F представляет собой полностью оптическое решение для применения на уровне агрегации корпоративных и операторских сетей связи. Коммутатор оснащен двумя блоками питания 220В AC. В случае выхода из строя одного из них, второй продолжит работать и обеспечивать питание коммутатора. OS3228F поддерживает динамическую маршрутизацию RIP, OSPF и BGP, управление качеством обслуживания (QoS), расширенные функции безопасности и VLAN, включая Port Security, создание списков контроля доступа (ACL), аутентификацию 802.1Х, Guest VLAN, 802.1Q VLAN и двойное тегирование Q-in-Q. Для работы с приложениями многоадресной рассылки реализована поддержка IGMP/MLD Snooping, Fast Leave и Multicast VLAN. Функции повышения производительности и отказоустойчивости сети включают поддержку агрегирования каналов связи (LACP), обнаружение петель LoopBack Detection, резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и технологию ERPS, обеспечивающую быстрое восстановление связи при отказе одной из линий в кольце.
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Теги товара: Коммутаторы 24 порта
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