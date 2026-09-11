Коммутатор Planet IP30 IGS-4215-8P2T2S
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Planet IP30 IGS-4215-8P2T2S
Разработанный для установки в тяжелых промышленных условиях, IGS-4215-8P2T2S является новым членом семейства управляемых гигабитных PoE+ коммутаторов PLANET промышленного класса на DIN-рейке типа L2/L4 с функциями PLANET intelligent PoE для повышения доступности критически важных бизнес-приложений. Он обеспечивает управление двойным стеком IPv6/IPv4 и встроенный гигабитный коммутатор L2/L4, а также 8 портов 10/100/1000BASE-T с 30-ваттным 802.3 at PoE+, 2 дополнительных гигабитных медных порта и 2 дополнительных оптоволоконных слота SFP 100/1000BASE-X для передачи данных и видео. IGS-4215-8P2T2S способен надежно, стабильно и бесшумно работать в любой суровой среде, не влияя на его производительность. Общий бюджет PoE+ составляет до 240 Вт для различных видов приложений PoE и рабочей температурой в диапазоне от -40 до 75 градусов C в прочном металлическом корпусе IP30.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 40 190 руб.10048 руб. в СплитКонтроллер TP-Link OC300
-
В наличииЦена 40 230 руб.10058 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG3452
-
В наличииЦена 41 710 руб.10428 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-52X/A1A
-
В наличииЦена 42 210 руб.10553 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5110G-48TX
-
В наличииЦена 43 210 руб.10803 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG5428X
-
В наличииЦена 43 920 руб.10980 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S+RM
-
В наличииЦена 44 150 руб.11038 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti 1000M 4SFP USW-48
-
В наличииЦена 44 580 руб.11145 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28MP/F4A
-
В наличииЦена 44 790 руб.11198 руб. в СплитКоммутатор TP-Link Omada (SG3218XP-M2)
-
В наличииЦена 44 920 руб.11230 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3452
-
В наличииЦена 45 130 руб.11283 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2982G-24T-POE-E
-
В наличииЦена 45 190 руб.11298 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428MP
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор Planet IP30 IGS-4215-8P2T2S