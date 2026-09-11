Коммутатор Osnovo SW-64822(700W)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 554309
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
48 х 10/100Base-TX (100 мбит/с), 2 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP
Габаритные размеры, мм
445 x 45 x 295
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х38х10
Вес, кг.
4.09
Описание товара Коммутатор Osnovo SW-64822(700W)
Коммутатор позволяет подключить до 48 PoE устройств одновременно, на каждый порт при таком подключении будет подаваться мощность до 14,5 Вт. Такое решение позволяет организовать точку подключения IP-видеонаблюдения или телефонии. Встроенная в каждый порт грозозащита на 3kV защитит оборудование от перенапряжения и статического электричества.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
48
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
48 х 10/100Base-TX (100 мбит/с), 2 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP
Габаритные размеры, мм
445 x 45 x 295
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор позволяет подключить до 48 PoE устройств одновременно, на каждый порт при таком подключении будет подаваться мощность до 14,5 Вт. Такое решение позволяет организовать точку подключения IP-видеонаблюдения или телефонии. Встроенная в каждый порт грозозащита на 3kV защитит оборудование от перенапряжения и статического электричества.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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