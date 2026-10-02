Коммутатор Tenda 4SFP G5328P-24-410W
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651003
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х42х8
Вес, кг.
5.11
Описание товара Коммутатор Tenda 4SFP G5328P-24-410W
Управляемый PoE-коммутатор Tenda TEG5328P-24-410W оборудован двадцатью девятью портами: двадцатью четырьмя гигабитными RJ-45 с PoE, четырьмя гигабитными SFP, консольным. Подает на порт до 30 Вт при общем бюджете 370 Вт.
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Управляемый PoE-коммутатор Tenda TEG5328P-24-410W оборудован двадцатью девятью портами: двадцатью четырьмя гигабитными RJ-45 с PoE, четырьмя гигабитными SFP, консольным. Подает на порт до 30 Вт при общем бюджете 370 Вт.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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