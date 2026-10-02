Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2)
Восемь портов RJ45 2.5 Гбит/с: обеспечат стабильное подключение на высокой скорости. Молниеносное подключение Uplink: два порта SFP+ со скоростью 10 Гбит/с обеспечат высокую пропускную способность и неблокирующую коммутационную ёмкость. Интеграция с платформой Omada: автоматическая настройка параметров (ZTP), централизованное облачное управление и умный мониторинг. Централизованное управление: управление всей сетью локально или дистанционно через веб интерфейс или приложение Omada. Статическая маршрутизация: регулирование внутреннего трафика для более эффективного использования сетевых ресурсов. Надёжная защита: привязка IP адресов, MAC адресов и портов, список управления доступом, функция Port Security, защита от DoS атак, защита от широковещательных штормов, DHCP snooping, 802.1X, аутентификация через протокол RADIUS и не только. Оптимизация голосового и видеотрафика: приоритизация уровней 2–4 и отслеживание сетевого трафика IGMP. Автономный режим (работа без контроллера): возможность управления через веб интерфейс, интерфейс командной строки (консольный порт, Telnet, SSH), а также поддержка протоколов SNMP и RMON и функции Dual Image.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 910 руб.6728 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1052/A1A
-
В наличииЦена 27 240 руб.6810 руб. в СплитКоммутатор TP-Link JetStream TL-SG1428PE
-
В наличииЦена 28 250 руб.7063 руб. в СплитКоммутатор Osnovo SW-60812/I
-
В наличииЦена 29 270 руб.7318 руб. в Сплиткоммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A
-
В наличииЦена 29 400 руб.7350 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DGS-1510-28X/A1A)
-
В наличииЦена 29 410 руб.7353 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT
-
В наличииЦена 29 570 руб.7393 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A
-
В наличииЦена 29 830 руб.7458 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-52/F3A
-
В наличииЦена 30 110 руб.7528 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG2428P
-
В наличииЦена 30 440 руб.7610 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2218P
-
В наличииЦена 30 790 руб.7698 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-26MPPV2/A3A
-
В наличииЦена 30 860 руб.7715 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SL2428P
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link Omada (SG3210X-M2)