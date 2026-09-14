Коммутатор Ubiquiti USW-24
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-24
Коммутатор Ubiquiti USW-24 – это профессиональное решение с высокой производительностью, которое подойдет для вашего бизнеса. Среди особенностей модели можно отметить большую пропускную способность и широкий функционал, за счет чего вы легко сможете создать с нуля или улучшить существующую сеть, организовать видеонаблюдение, IP-телефонию и другие подобные решения. Кроме того, модель работает на базе системы с интуитивно понятным интерфейсом, что обеспечивает простое и удобное управление. Коммутатор Ubiquiti USW-24 относится к управляемому типу устройств и за счет встроенного микропроцессора поддерживает различные протоколы управления. Отличительной особенностью модели является проверка пакетов данных на предмет ошибок, только после которой осуществляется их отправка клиенту. Для этого в модели используется массивная таблица MAC-адресов, благодаря чему обеспечиваются широкие возможности для подключения клиентского оборудования. Кроме того, за счет поддержки различных стандартов и протоколов модель отличается высокой защищенностью соединения. Подключение оборудования осуществляется посредством 24 стандартных сетевых портов, из которых 2 относятся к SFP-типу. Благодаря своим размерам коммутатор может легко монтироваться в стойки для телекоммуникационного оборудования. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Модель поставляется вместе с кабелем и креплениями.
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