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Коммутатор Ubiquiti USW-24 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Ubiquiti USW-24

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Коммутатор Ubiquiti USW-24 - фото 4
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Коммутатор Ubiquiti USW-24 - фото 6
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24 - фото 1
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24 - фото 2
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24 - фото 3
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24 - фото 4
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24 - фото 5
  • Коммутатор Ubiquiti USW-24 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 930 руб. 
Начислим 479 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 466912
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Ubiquiti USW-24
29 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x
Порты
2хSFP, 24х10/100/1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
Габаритные размеры, мм
43х221х443
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х12
Вес, кг.
4.5

Описание товара Коммутатор Ubiquiti USW-24

Коммутатор Ubiquiti USW-24 – это профессиональное решение с высокой производительностью, которое подойдет для вашего бизнеса. Среди особенностей модели можно отметить большую пропускную способность и широкий функционал, за счет чего вы легко сможете создать с нуля или улучшить существующую сеть, организовать видеонаблюдение, IP-телефонию и другие подобные решения. Кроме того, модель работает на базе системы с интуитивно понятным интерфейсом, что обеспечивает простое и удобное управление. Коммутатор Ubiquiti USW-24 относится к управляемому типу устройств и за счет встроенного микропроцессора поддерживает различные протоколы управления. Отличительной особенностью модели является проверка пакетов данных на предмет ошибок, только после которой осуществляется их отправка клиенту. Для этого в модели используется массивная таблица MAC-адресов, благодаря чему обеспечиваются широкие возможности для подключения клиентского оборудования. Кроме того, за счет поддержки различных стандартов и протоколов модель отличается высокой защищенностью соединения. Подключение оборудования осуществляется посредством 24 стандартных сетевых портов, из которых 2 относятся к SFP-типу. Благодаря своим размерам коммутатор может легко монтироваться в стойки для телекоммуникационного оборудования. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Модель поставляется вместе с кабелем и креплениями.

Отзывы о товаре Коммутатор Ubiquiti USW-24




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x
Порты
2хSFP, 24х10/100/1000 Base-T (Gigabit Ethernet)
Габаритные размеры, мм
43х221х443
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Ubiquiti USW-24 – это профессиональное решение с высокой производительностью, которое подойдет для вашего бизнеса. Среди особенностей модели можно отметить большую пропускную способность и широкий функционал, за счет чего вы легко сможете создать с нуля или улучшить существующую сеть, организовать видеонаблюдение, IP-телефонию и другие подобные решения. Кроме того, модель работает на базе системы с интуитивно понятным интерфейсом, что обеспечивает простое и удобное управление. Коммутатор Ubiquiti USW-24 относится к управляемому типу устройств и за счет встроенного микропроцессора поддерживает различные протоколы управления. Отличительной особенностью модели является проверка пакетов данных на предмет ошибок, только после которой осуществляется их отправка клиенту. Для этого в модели используется массивная таблица MAC-адресов, благодаря чему обеспечиваются широкие возможности для подключения клиентского оборудования. Кроме того, за счет поддержки различных стандартов и протоколов модель отличается высокой защищенностью соединения. Подключение оборудования осуществляется посредством 24 стандартных сетевых портов, из которых 2 относятся к SFP-типу. Благодаря своим размерам коммутатор может легко монтироваться в стойки для телекоммуникационного оборудования. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Модель поставляется вместе с кабелем и креплениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Ubiquiti USW-24 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 29930 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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