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Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A

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Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 310 руб. 
Начислим 453 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631065
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A
28 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 2 х 1000 Base-X, 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
440 х 208 х 44
Разъёмы/Порты
SFP, RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4094
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х9
Вес, кг.
3.7

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A

Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-26MPV2, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка PoE делает коммутатор DGS-1100-26MPV2 оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-26MPV2 для решения различных задач.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Порты
24 х 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с), 2 х 1000 Base-X, 10/100/1000 Base-T (1000 мбит/с)
Габаритные размеры, мм
440 х 208 х 44
Разъёмы/Порты
SFP, RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4094
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-26MPV2, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка PoE делает коммутатор DGS-1100-26MPV2 оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-26MPV2 для решения различных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A - по цене 28310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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