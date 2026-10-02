Top.Mail.Ru
Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 450 руб. 
Начислим 408 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292259
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A
25 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Порты
8 x 10/100Base-TX (100 мбит/с), 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
280х44х180
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х7
Вес, кг.
3.09

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A

Коммутатор DGS-1210-10P/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE для подключения по витой паре, а также 2 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
Порты
8 x 10/100Base-TX (100 мбит/с), 2 х SFP
Габаритные размеры, мм
280х44х180
Разъёмы/Порты
SFP
Тип устройства
коммутатор
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор DGS-1210-10P/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE для подключения по витой паре, а также 2 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества 6 кВ обеспечивает устойчивость к скачкам напряжения, а полный набор функций безопасности и аутентификации защищает сеть от внутренних и внешних угроз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 25450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...