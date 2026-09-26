Коммутатор Cudy GS1028EPS2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS1028EPS2
Коммутатор Cudy создан для тех, кто ценит масштаб и гибкость. 24 порта RJ45 идеально подойдут для развертывания мощной сетевой инфраструктуры в офисе или бизнес-центре. Скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек обеспечит быструю работу даже при высокой нагрузке, а поддержка PoE по стандартам 802.3bt, 802.3af и 802.3at упростит подключение совместимого оборудования — никакой лишней проводки! Для расширения сети предусмотрены 2 SFP-порта с пропускной способностью 1 Гбит/с, что открывает дополнительные возможности масштабирования. Размер таблицы MAC-адресов — 8000, что позволяет уверенно работать даже с крупными проектами. Форм-фактор настольный, а управляемый тип коммутатора позволит гибко настраивать работу под ваши задачи. Модель весит 3 кг — надежная и устойчива на любой поверхности.
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