Коммутатор Tiandy TC-P3S027 H/2421/AT/260
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tiandy TC-P3S027 H/2421/AT/260
Коммутаторы Tiandy представляют собой надежное и эффективное сетевое оборудование, предназначенное для создания и оптимизации локальных сетей. Данная модель является неуправляемым коммутатором, что обеспечивает простоту установки и эксплуатации. С 27 портами RJ45 вы получаете возможность подключения множества устройств, а поддержка базовой скорости передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек гарантирует быструю и стабильную передачу информации. Вес устройства составляет 2,32 кг, что делает его удобным для монтажа в различных условиях. Коммутатор поддерживает технологии PoE 802.3af и 802.3at, позволяя не только передавать данные, но и обеспечивать питание для совместимых устройств по Ethernet-кабелю, что упрощает установку сетевых камер и точек доступа. Корпус коммутатора оснащен 1 SFP портом, работающим на скорости 1 Гбит/с, что предоставляет дополнительные возможности для гибкой конфигурации сети. Размер таблицы MAC адресов — 2000 записей, этого достаточно для управления множеством подключений и устройств в вашей сети. Бренд Tiandy известен своим качеством и надежностью, что делает коммутатор идеальным выбором как для корпоративных, так и для домашних сетей.
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