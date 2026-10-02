Коммутатор ORIGO (OI3112/A1A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO (OI3112/A1A)
Коммутатор ORIGO OI3112 предназначен для построения защищенных отказоустойчивых сетей передачи данных на объектах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации. Коммутатор работает в широком диапазоне температур от -40 до 75°C, поддерживает подключение двух независимых источников питания постоянного тока с возможностью резервирования, устойчив к вибрации, скачкам напряжения до 4 кВ и воздействию электростатических разрядов до 8 кВ. Прочный металлический корпус с защитой IP40 и пассивная система охлаждения без вентиляторов позволяют оборудованию стабильно работать в сложных промышленных условиях. Функциональные возможности коммутатора включают поддержку статической маршрутизации, функции виртуальных локальных сетей, качества обслуживания (QoS), управления многоадресной рассылкой, обеспечения безопасности и контроля за подключением пользователей. Для повышения производительности и отказоустойчивости сети реализована поддержка агрегирования каналов связи (LACP), резервирование соединений с помощью протоколов STP/RSTP/MSTP и функция защиты от образования петель LoopBack Detection. DIP переключатели SCP и Fast Ring позволят быстро активировать защиту от широковещательного шторма и функцию ERPS, обеспечивающую минимальное время восстановления связи при отказе одной из линий в кольце.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 450 руб.6363 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A
-
В наличииЦена 25 850 руб.6463 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1048
-
В наличииЦена 25 990 руб.6498 руб. в СплитКоммутатор Tiandy TC-P3S027 H/2421/AT/260
-
В наличииЦена 26 530 руб.6633 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428X
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A
-
В наличииЦена 26 910 руб.6728 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1052/A1A
-
В наличииЦена 27 240 руб.6810 руб. в СплитКоммутатор TP-Link JetStream TL-SG1428PE
-
В наличииЦена 28 250 руб.7063 руб. в СплитКоммутатор Osnovo SW-60812/I
-
В наличииЦена 29 270 руб.7318 руб. в Сплиткоммутатор D-Link DGS-1210-10XS/ME/C1A
-
В наличииЦена 29 400 руб.7350 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DGS-1510-28X/A1A)
-
В наличииЦена 29 410 руб.7353 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS318-16P-2S+OUT
-
В наличииЦена 29 570 руб.7393 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28X/ME/C1A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO (OI3112/A1A)