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Коммутатор Tenda G5328F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda G5328F

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор Tenda G5328F - фото 1
  • Коммутатор Tenda G5328F - фото 2
  • Коммутатор Tenda G5328F - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740847
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х8
Вес, кг.
2.51

Описание товара Коммутатор Tenda G5328F

Управляемый коммутатор Tenda — это мощное решение для бизнес-сетей, где важна надежность и масштабируемость. Третий уровень коммутации (L3) обеспечивает продвинутую маршрутизацию и гибкое управление трафиком, что особенно актуально для крупных офисов и распределённых сетей. 24 порта RJ45 с поддержкой скорости до 1 Гбит/сек идеально подойдут для подключения рабочих мест и устройств с высокой пропускной способностью. Четыре SFP-порта позволяют организовать быстрые оптические каналы на скорости до 1 Гбит/с, объединив несколько сетевых сегментов. Коммутатор поддерживает технологии PoE 802.3bt, 802.3af и 802.3at — вы сможете подключать и питать IP-камеры, телефоны и точки доступа без лишних кабелей питания, экономя время и ресурсы. Сольная таблица MAC-адресов на 16 000 записей гарантирует поддержку большого количества устройств без потери производительности. Компактный настольный форм-фактор удобно впишется даже в ограниченное пространство.



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Отзывы о товаре Коммутатор Tenda G5328F




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор Tenda — это мощное решение для бизнес-сетей, где важна надежность и масштабируемость. Третий уровень коммутации (L3) обеспечивает продвинутую маршрутизацию и гибкое управление трафиком, что особенно актуально для крупных офисов и распределённых сетей. 24 порта RJ45 с поддержкой скорости до 1 Гбит/сек идеально подойдут для подключения рабочих мест и устройств с высокой пропускной способностью. Четыре SFP-порта позволяют организовать быстрые оптические каналы на скорости до 1 Гбит/с, объединив несколько сетевых сегментов. Коммутатор поддерживает технологии PoE 802.3bt, 802.3af и 802.3at — вы сможете подключать и питать IP-камеры, телефоны и точки доступа без лишних кабелей питания, экономя время и ресурсы. Сольная таблица MAC-адресов на 16 000 записей гарантирует поддержку большого количества устройств без потери производительности. Компактный настольный форм-фактор удобно впишется даже в ограниченное пространство.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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