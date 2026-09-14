Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W
Коммутатор Tenda — впечатляющее решение для тех, кто ценит эффективность и производительность. 24 порта RJ45 с поддержкой базовой скорости передачи данных до 1000 Мбит/сек позволяют подключить множество устройств без потери быстродействия, что особенно важно для активных офисов, камер видеонаблюдения или учебных центров. Уровень L2 открывает дополнительные возможности по управлению сетью, позволяя гибко настраивать рабочие процессы. Два SFP-порта со скоростью 1 Гбит/с расширяют варианты подключения и делают устройство ещё более универсальным. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at означает, что питание и данные можно передавать по одному кабелю, избавляясь от лишних блоков питания — особенно удобно для установки IP-камер и телефонов. Размер таблицы MAC-адресов на 8000 записей обеспечивает стабильную работу даже в нагруженной сети. Несмотря на вместительные возможности, устройство весит всего 4 кг, что облегчает монтаж и перенос.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 390 руб.5848 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1026P/A1A
-
В наличииЦена 23 720 руб.5930 руб. в СплитКоммутатор Ubiquiti USW-LITE-16-POE
-
В наличииЦена 23 810 руб.5953 руб. в СплитКоммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN
-
В наличииЦена 23 930 руб.5983 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-2AC
-
В наличииЦена 24 520 руб.6130 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1026MP/B2A
-
В наличииЦена 24 540 руб.6135 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428
-
В наличииЦена 25 940 руб.6485 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1052/A3A
-
В наличииЦена 27 480 руб.6870 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1048
-
В наличииЦена 28 200 руб.7050 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428X
-
В наличииЦена 28 310 руб.7078 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A
-
В наличииЦена 28 450 руб.7113 руб. в СплитКоммутатор TP-Link JetStream TL-SG1428PE
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор IP-COM G1126P-24-410W