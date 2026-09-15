Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX
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Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX
Коммутатор SNR представляет собой надежное и функциональное устройство, предназначенное для использования в сетевых инфраструктурах различного масштаба. Этот управляемый коммутатор обеспечивает высокую производительность и гибкость благодаря продуманному дизайну и набору современных функций. Одной из ключевых характеристик данного коммутатора является наличие 24 LAN портов, что позволяет подключать большое количество сетевых устройств и обеспечивает высокую степень маршрутизации данных. Это делает его идеальным решением для офисов, центров обработки данных и других профессиональных сред, где требуется высокая плотность портов. Коммутатор SNR оборудован таблицей MAC адресов, которая поддерживает до 16000 записей. Это гарантирует эффективное и надежное управление сетевым трафиком. Управляемая природа коммутатора позволяет сетевым администраторам настраивать параметры в соответствии с конкретными потребностями сети, обеспечивая оптимальную производительность и безопасность. Вес устройства составляет всего 4 кг, что упрощает его установку и интеграцию в существующую сетевую инфраструктуру. Данный коммутатор является частью линейки оборудования бренда SNR, который зарекомендовал себя как производитель качественных и надежных сетевых решений. Коммутатор SNR – это удачный выбор для создания стабильной и высокопроизводительной сети с возможностью гибкой настройки и управления.
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