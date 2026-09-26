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Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN

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Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 1
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 2
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 3
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 4
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 5
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 6
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 7
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 8
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 9
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 10
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 11
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 2
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 3
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 4
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 5
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 6
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 7
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 8
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 9
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 10
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 11
  • Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 220 руб. 
Начислим 340 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627327
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN
21 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х6
Вес, кг.
1.28

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN

Коммутатор Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN удобное простое устройство для поддержки бесперебойной сети позволяет создать единую сеть из 10 устройств. Модель управляемого типа без труда монтируется стойку или устанавливается на стол. Для подключения предназначены портов со скоростью до Гб/сек 4 порта до 10 Гб/сек. Коммутатор Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN поддерживает PoE, что позволяет питать устройства через кабель Ethernet, также оснащен процессором памятью 256 Мб. Модель имеет SFP-портов один консольный. Благодаря поддержке VLAN, изделие обеспечивает приоритет голосовому трафику. Корпус имеет защиту IP20, обеспечивает своевременный отвод тепла устойчив внешнему воздействию.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN удобное простое устройство для поддержки бесперебойной сети позволяет создать единую сеть из 10 устройств. Модель управляемого типа без труда монтируется стойку или устанавливается на стол. Для подключения предназначены портов со скоростью до Гб/сек 4 порта до 10 Гб/сек. Коммутатор Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN поддерживает PoE, что позволяет питать устройства через кабель Ethernet, также оснащен процессором памятью 256 Мб. Модель имеет SFP-портов один консольный. Благодаря поддержке VLAN, изделие обеспечивает приоритет голосовому трафику. Корпус имеет защиту IP20, обеспечивает своевременный отвод тепла устойчив внешнему воздействию.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 21220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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