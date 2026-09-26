Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 220 руб.
В наличии
Код товара: 627327
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 220 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х6
Вес, кг.
1.28
Описание товара Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN
Коммутатор Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN удобное простое устройство для поддержки бесперебойной сети позволяет создать единую сеть из 10 устройств. Модель управляемого типа без труда монтируется стойку или устанавливается на стол. Для подключения предназначены портов со скоростью до Гб/сек 4 порта до 10 Гб/сек. Коммутатор Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN поддерживает PoE, что позволяет питать устройства через кабель Ethernet, также оснащен процессором памятью 256 Мб. Модель имеет SFP-портов один консольный. Благодаря поддержке VLAN, изделие обеспечивает приоритет голосовому трафику. Корпус имеет защиту IP20, обеспечивает своевременный отвод тепла устойчив внешнему воздействию.
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Коммутатор Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN удобное простое устройство для поддержки бесперебойной сети позволяет создать единую сеть из 10 устройств. Модель управляемого типа без труда монтируется стойку или устанавливается на стол. Для подключения предназначены портов со скоростью до Гб/сек 4 порта до 10 Гб/сек. Коммутатор Mikrotik CRS310-1G-5S-4S+IN поддерживает PoE, что позволяет питать устройства через кабель Ethernet, также оснащен процессором памятью 256 Мб. Модель имеет SFP-портов один консольный. Благодаря поддержке VLAN, изделие обеспечивает приоритет голосовому трафику. Корпус имеет защиту IP20, обеспечивает своевременный отвод тепла устойчив внешнему воздействию.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 21220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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