Коммутатор TP-Link SG3428
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG3428
Коммутатор TP-Link TL-SG3428 V2 представляет собой высокопроизводительную платформу для модернизация корпоративной сети, развертывания IP-телефонии или систем видеонаблюдения. Модель относится к управляемому типу оборудования и использует коммутацию типа Store and Forward. Благодаря этому устройство считывает адрес получателя и анализирует поступающие данные на различные ошибки. Кроме того, коммутатор поддерживает различные защитные протоколы, что обеспечивает безопасную работу в сети. Для подключения внешнего оборудования на корпусе модели предусмотрено 28 сетевых портов, из которых 4 относятся к SFP-типу. Коммутатор TP-Link TL-SG3428 V2 выполнен в прочном металлическом корпусе. За счет своих размеров модель может легко размещаться не только на столе, но и в стойках и шкафах для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. Комплектация коммутатора включает в себя сетевой кабель питания и монтажный набор.
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