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Коммутатор TP-Link SG3428 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link SG3428

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Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 9
Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 10
Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 3
  • Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 4
  • Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 5
  • Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 6
  • Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 7
  • Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 8
  • Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 9
  • Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 10
  • Коммутатор TP-Link SG3428 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 570 руб. 
Начислим 394 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723709
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор TP-Link SG3428
24 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, резиновые ножки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
3.1

Описание товара Коммутатор TP-Link SG3428

Коммутатор TP-Link TL-SG3428 V2 представляет собой высокопроизводительную платформу для модернизация корпоративной сети, развертывания IP-телефонии или систем видеонаблюдения. Модель относится к управляемому типу оборудования и использует коммутацию типа Store and Forward. Благодаря этому устройство считывает адрес получателя и анализирует поступающие данные на различные ошибки. Кроме того, коммутатор поддерживает различные защитные протоколы, что обеспечивает безопасную работу в сети. Для подключения внешнего оборудования на корпусе модели предусмотрено 28 сетевых портов, из которых 4 относятся к SFP-типу. Коммутатор TP-Link TL-SG3428 V2 выполнен в прочном металлическом корпусе. За счет своих размеров модель может легко размещаться не только на столе, но и в стойках и шкафах для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. Комплектация коммутатора включает в себя сетевой кабель питания и монтажный набор.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link SG3428




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
документация, кабель питания, комплект для монтажа, резиновые ножки
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
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Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link TL-SG3428 V2 представляет собой высокопроизводительную платформу для модернизация корпоративной сети, развертывания IP-телефонии или систем видеонаблюдения. Модель относится к управляемому типу оборудования и использует коммутацию типа Store and Forward. Благодаря этому устройство считывает адрес получателя и анализирует поступающие данные на различные ошибки. Кроме того, коммутатор поддерживает различные защитные протоколы, что обеспечивает безопасную работу в сети. Для подключения внешнего оборудования на корпусе модели предусмотрено 28 сетевых портов, из которых 4 относятся к SFP-типу. Коммутатор TP-Link TL-SG3428 V2 выполнен в прочном металлическом корпусе. За счет своих размеров модель может легко размещаться не только на столе, но и в стойках и шкафах для телекоммуникационного оборудования. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. Комплектация коммутатора включает в себя сетевой кабель питания и монтажный набор.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор TP-Link SG3428 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 24570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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