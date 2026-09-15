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Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN

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Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 1
Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 2
Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 3
Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 4
Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 5
Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 1
  • Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 2
  • Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 3
  • Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 4
  • Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 5
  • Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 810 руб. 
Начислим 381 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN
23 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Порты
2
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х30
Вес, кг.
1.3

Описание товара Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN

Коммутатор представляет собой доступное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.

Отзывы о товаре Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Порты
2
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор представляет собой доступное решение для расширения домашней проводной сети подключения небольших рабочих групп на предприятиях, офисах, учебных классах медицинских учреждениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор Mikrotik CSS610-8P-2S+IN - по цене 23810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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