Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS
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Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS
Коммутатор SNR — это высокоэффективное сетевое устройство, разработанное для обеспечения надежной и быстрой передачи данных в современных локальных сетях. Этот коммутатор выполнен в настольном форм-факторе, что делает его идеальным для использования в офисах и небольших предприятиях, где требуется компактность и эффективность. SNR коммутатор является управляемым устройством, что позволяет пользователям настраивать его для оптимальной работы сети, обеспечивая контроль и мониторинг различных параметров. Он поддерживает уровень L2, что позволяет осуществлять коммутацию с минимальными задержками и отличной производительностью в средах, требующих повышения надежности и безопасности сети. Оснащенный 24 портами RJ45, коммутатор поддерживает стандарты передачи данных на скорости 10/100/1000 Мбит/сек, обеспечивая гибкость при подключении различных устройств. В дополнение к этому, он имеет 4 порта SFP, поддерживающих скорость до 10 Гбит/с, что предоставляет возможность организации высокоскоростных магистральных подключений. Коммутатор SNR поддерживает технологию PoE стандарта 802.3af и 802.3at, обеспечивая питание подключенных устройств, таких как IP-телефоны и камеры видеонаблюдения, что облегчает развертывание сетевой инфраструктуры. Благодаря размеру таблицы MAC адресов на 16,000 записей, это устройство способно поддерживать значительное количество подключений без потери производительности. Таким образом, коммутатор SNR обеспечивает надежность и высокую производительность, удовлетворяя запросы современных сетевых решений.
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