Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-2AC
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Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-2AC
Коммутатор SNR — практичное решение для построения стабильной локальной сети. Модель работает на уровне L2 и оснащена 24 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с, обеспечивая удобное подключение сетевых устройств с разной скоростью. Для подключения оптических линий предусмотрены 4 порта SFP со скоростью 1 Гбит/с. Неуправляемый тип коммутатора упрощает установку: устройство подходит для сетевых задач, где важны быстрое подключение и минимум настроек. Таблица MAC-адресов на 16 000 записей поддерживает работу с большим количеством сетевых устройств. Настольный форм-фактор удобно размещать на рабочей поверхности, а вес 4 кг подчёркивает основательность конструкции. SNR сочетает универсальность портов и понятную эксплуатацию в одном сетевом устройстве.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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