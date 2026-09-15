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Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G

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Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 160 руб. 
Начислим 339 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558079
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G
21 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутаторы
Размеры в упаковке, см
53х32х9
Вес, кг.
2

Описание товара Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G

Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G



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Отзывы о товаре Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутаторы
Описание
Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G - стоимость товара 21160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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