Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G
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Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 160 руб.
В наличии
Код товара: 558079
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 160 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
53х32х9
Вес, кг.
2
Описание товара Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G
Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G
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Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G
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Коммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G - стоимость товара 21160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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