Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A2B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 400 руб.
В наличии
Код товара: 523103
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 400 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d, Auto-MDI/MDI-X, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP
Габаритные размеры, мм
440x44x140
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х24х7
Вес, кг.
2.3
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A2B
Коммутатор DGS-1210-28/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 380 руб.5095 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10MP/F3A
-
В наличииЦена 20 570 руб.5143 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN
-
В наличииЦена 20 670 руб.5168 руб. в СплитКоммутатор MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM
-
В наличииЦена 20 760 руб.5190 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2985G-24TC
-
В наличииЦена 21 060 руб.5265 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5110G-24TX
-
В наличииЦена 21 160 руб.5290 руб. в СплитКоммутатор Hikvision DS-3E1518P-SI 16G
-
В наличииЦена 21 360 руб.5340 руб. в СплитКоммутатор MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN
-
В наличииЦена 21 580 руб.5395 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG2210MP
-
В наличииЦена 22 060 руб.5515 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-24TX
-
В наличииЦена 22 960 руб.5740 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/A1A
-
В наличииЦена 23 390 руб.5848 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1026P/A1A
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d, Auto-MDI/MDI-X, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s
Порты
24 х 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 4 х SFP
Габаритные размеры, мм
440x44x140
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Коммутатор DGS-1210-28/ME является идеальным решением для применения в сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, а также 4 SFP-портами, применяемыми для организации подключения к высокоскоростной магистрали.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта
Купить Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A2B - по цене 21400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/A2B