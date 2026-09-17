Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE
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Характеристики
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX-POE
Коммутатор SNR SNR-S5210G-8TX — это мощное и надежное решение для построения высокопроизводительных сетей в офисах, серверных комнатах и центрах обработки данных. Благодаря передовым технологиям и гибкости настройки он обеспечивает стабильную и безопасную передачу данных, делая его идеальным выбором для корпоративных и промышленных сетей. Устройство относится к уровню коммутации L2+, что позволяет ему эффективно управлять трафиком, поддерживать VLAN, QoS и другие функции для оптимизации работы сети. Его внутренняя пропускная способность достигает 96 Гбит/с, что гарантирует высокую скорость обработки данных даже при интенсивной нагрузке. Восемь медных портов RJ-45 с поддержкой 1 Гбит/с и четыре uplink-порта SFP+ (10 Гбит/с) обеспечивают гибкость подключения, позволяя использовать как медные, так и оптические линии связи. SNR-S5210G-8TX легко интегрируется в существующую инфраструктуру благодаря поддержке стекирования, что упрощает масштабирование сети без потери производительности. Размер таблицы MAC-адресов (16К) и поддержка Jumbo frame (до 12 Кб) делают его отличным решением для работы с большими объемами трафика. Встроенные 256 МБ оперативной памяти и 64 МБ флэш-памяти обеспечивают быструю обработку данных и надежное хранение конфигураций. Управлять коммутатором можно различными способами: через удобный веб-интерфейс, по протоколам SNMP, Telnet или SSH, что делает его адаптируемым под любые требования администратора. Поддержка IPv6 и DHCP позволяет легко интегрировать устройство в современные сети, а наличие консольного порта RJ-45 и USB Type-A обеспечивает дополнительные возможности настройки и обновления прошивки. Компактный 1U-дизайн и возможность установки в стойку делают SNR-S5210G-8TX удобным для размещения в стандартных серверных шкафах, экономя пространство без ущерба функциональности. Устройство сочетает в себе высокую производительность, надежность и простоту управления, что делает его отличным выбором для бизнеса, требующего стабильной и безопасной сети. Благодаря поддержке VLAN (IEEE 802.1q) администраторы могут гибко сегментировать сеть, повышая безопасность и оптимизируя трафик. Встроенные механизмы защиты данных и широкие возможности мониторинга позволяют оперативно реагировать на изменения в сети, минимизируя простои и повышая отказоустойчивость.
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