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Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A)

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Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) - фото 2
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Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) - фото 4
Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) - фото 5
Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) - фото 6
Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) - фото 1
  • Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) - фото 2
  • Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) - фото 3
  • Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) - фото 4
  • Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) - фото 5
  • Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) - фото 6
  • Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586360
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х39х9
Вес, кг.
2.6

Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A)

Коммутатор DGS-1026MP с 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet-кабели на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры и IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). 24 порта DGS-1026MP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 370 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1026MP устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Соответствующие индикаторы, расположенные на передней панели коммутатора, позволяют пользователям контролировать используемый бюджет мощности PoE, что помогает им предотвратить проблемы, связанные с перегрузкой на PoE-портах. Наличие двух гигабитных магистральных комбо-портов позволяет увеличить пропускную способность сети и обеспечить отказоустойчивое проводное подключение, необходимое для надежной передачи данных видеонаблюдения и трафика голосовых приложений. Такое аппаратное решение способствует увеличению полосы пропускания за счет использования высокоскоростного гигабитного подключения на основе волоконно-оптической линии связи или витой пары.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор DGS-1026MP с 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet-кабели на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры и IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). 24 порта DGS-1026MP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 370 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1026MP устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Соответствующие индикаторы, расположенные на передней панели коммутатора, позволяют пользователям контролировать используемый бюджет мощности PoE, что помогает им предотвратить проблемы, связанные с перегрузкой на PoE-портах. Наличие двух гигабитных магистральных комбо-портов позволяет увеличить пропускную способность сети и обеспечить отказоустойчивое проводное подключение, необходимое для надежной передачи данных видеонаблюдения и трафика голосовых приложений. Такое аппаратное решение способствует увеличению полосы пропускания за счет использования высокоскоростного гигабитного подключения на основе волоконно-оптической линии связи или витой пары.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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