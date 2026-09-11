Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-1026MP/B1A)
Коммутатор DGS-1026MP с 24 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP позволяет пользователям легко подключать и подавать питание через Ethernet-кабели на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры и IP-телефоны. Коммутатор также позволяет подключать к сети дополнительные Ethernet-устройства, например компьютеры, принтеры и сетевые хранилища данных (NAS). 24 порта DGS-1026MP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 370 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1026MP устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Соответствующие индикаторы, расположенные на передней панели коммутатора, позволяют пользователям контролировать используемый бюджет мощности PoE, что помогает им предотвратить проблемы, связанные с перегрузкой на PoE-портах. Наличие двух гигабитных магистральных комбо-портов позволяет увеличить пропускную способность сети и обеспечить отказоустойчивое проводное подключение, необходимое для надежной передачи данных видеонаблюдения и трафика голосовых приложений. Такое аппаратное решение способствует увеличению полосы пропускания за счет использования высокоскоростного гигабитного подключения на основе волоконно-оптической линии связи или витой пары.
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