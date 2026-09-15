Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 930 руб.
В наличии
Код товара: 631172
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Порты
24
Габаритные размеры, мм
230x44x280
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х11
Вес, кг.
2.7
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-24PV2, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T (12 портов поддержкой PoE), предназначен для использования сетях предприятий малого среднего бизнеса. Поддержка PoE делает коммутатор DGS-1100-24PV2 оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска устранения неисправностей, также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-24PV2 для решения различных задач.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Порты
24
Габаритные размеры, мм
230x44x280
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-24PV2, оснащенный 24 портами 10/100/1000Base-T (12 портов поддержкой PoE), предназначен для использования сетях предприятий малого среднего бизнеса. Поддержка PoE делает коммутатор DGS-1100-24PV2 оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска устранения неисправностей, также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-24PV2 для решения различных задач.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A3A - по цене 19930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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