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Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A

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Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 230 руб. 
Начислим 308 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627366
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A
19 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A

Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-18PV2, оснащенный 16 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка PoE делает коммутатор DGS-1100-18PV2 оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-18PV2 для решения различных задач. Энергосберегающая технология D-Link Green Коммутатор DGS-1100-18PV2 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1100-18PV2 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Простое управление Коммутатор DGS-1100-18PV2 поддерживает управление через Web-интерфейс. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети. Surveillance VLAN и управление полосой пропускания Коммутатор DGS-1100-18PV2 поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи. Расширенный набор функций Коммутатор DGS-1100-18PV2 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети. Простой поиск и устранение неисправностей Коммутатор DGS-1100-18PV2 поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля. Power over Ethernet 16 портов DGS-1100-18PV2 поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 130 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-18PV2 устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Подключение устройств, не поддерживающих PoE, возможно при использовании PoE-адаптера (например гигабитного DPE-301GS).



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-18PV2, оснащенный 16 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE и 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Поддержка PoE делает коммутатор DGS-1100-18PV2 оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-18PV2 для решения различных задач. Энергосберегающая технология D-Link Green Коммутатор DGS-1100-18PV2 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1100-18PV2 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Простое управление Коммутатор DGS-1100-18PV2 поддерживает управление через Web-интерфейс. Удобный Web-интерфейс предоставляет сетевым администраторам возможность управления коммутатором на уровне портов. Интерфейс доступен через Web-браузер и позволяет контролировать работу коммутатора с любого компьютера, подключенного к сети. Surveillance VLAN и управление полосой пропускания Коммутатор DGS-1100-18PV2 поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи. Расширенный набор функций Коммутатор DGS-1100-18PV2 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC позволяет создать «белый» список MAC-адресов, разрешающий доступ только авторизованным устройствам. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети. Простой поиск и устранение неисправностей Коммутатор DGS-1100-18PV2 поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля. Power over Ethernet 16 портов DGS-1100-18PV2 поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 130 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-18PV2 устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Подключение устройств, не поддерживающих PoE, возможно при использовании PoE-адаптера (например гигабитного DPE-301GS).


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Купить Коммутатор D-Link DGS-1100-18PV2/A3A - по цене 19230 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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