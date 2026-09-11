Коммутатор TP-Link (TL-SG1218MP)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link (TL-SG1218MP)
Коммутатор TP-Link TL-SG1218MP обеспечивает стабильную передачу информации по сети Ethernet и позволяет организовать надежную систему видеонаблюдения. Конструкция устройства предусматривает монтаж в стойку или настольное размещение. Данная модель предлагает 18 портов LAN с поддержкой стандарта PoE и мощностью до 30 Вт на каждый канал. Коммутатор TP-Link TL-SG1218MP выполнен в прочном металлическом корпусе и подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Два вентилятора эффективно отводят тепло и помогают предотвратить перегрев. В наборе с коммутатором поставляются резиновые ножки, крепежные элементы и кабель подключения к питанию.
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