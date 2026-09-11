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Коммутатор TP-Link (TL-SG1218MP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор TP-Link (TL-SG1218MP)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG1218MP) - фото 1
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG1218MP) - фото 2
  • Коммутатор TP-Link (TL-SG1218MP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586369
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP Мбит/с
Габаритные размеры, мм
440х44х180
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000 K
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
3.1

Описание товара Коммутатор TP-Link (TL-SG1218MP)

Коммутатор TP-Link TL-SG1218MP обеспечивает стабильную передачу информации по сети Ethernet и позволяет организовать надежную систему видеонаблюдения. Конструкция устройства предусматривает монтаж в стойку или настольное размещение. Данная модель предлагает 18 портов LAN с поддержкой стандарта PoE и мощностью до 30 Вт на каждый канал. Коммутатор TP-Link TL-SG1218MP выполнен в прочном металлическом корпусе и подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Два вентилятора эффективно отводят тепло и помогают предотвратить перегрев. В наборе с коммутатором поставляются резиновые ножки, крепежные элементы и кабель подключения к питанию.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link (TL-SG1218MP)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP Мбит/с
Габаритные размеры, мм
440х44х180
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000 K
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link TL-SG1218MP обеспечивает стабильную передачу информации по сети Ethernet и позволяет организовать надежную систему видеонаблюдения. Конструкция устройства предусматривает монтаж в стойку или настольное размещение. Данная модель предлагает 18 портов LAN с поддержкой стандарта PoE и мощностью до 30 Вт на каждый канал. Коммутатор TP-Link TL-SG1218MP выполнен в прочном металлическом корпусе и подходит для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Два вентилятора эффективно отводят тепло и помогают предотвратить перегрев. В наборе с коммутатором поставляются резиновые ножки, крепежные элементы и кабель подключения к питанию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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