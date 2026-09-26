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Коммутатор PLANET GS-4210-24T4S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор PLANET GS-4210-24T4S

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Коммутатор PLANET GS-4210-24T4S - фото 1
Коммутатор PLANET GS-4210-24T4S - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор PLANET GS-4210-24T4S - фото 1
  • Коммутатор PLANET GS-4210-24T4S - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740821
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Характеристики

Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х34х7
Вес, кг.
4.5

Описание товара Коммутатор PLANET GS-4210-24T4S

Управляемый коммутатор Planet обрёл оптимальный баланс мощности и универсальности для современных задач сетей. 24 порта RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1 Гбит/сек позволяют строить масштабную локальную сеть без компромиссов по скорости. Четыре порта SFP по 1 Гбит/с открывают дополнительные возможности для оптических подключений и развития инфраструктуры. Настольный форм-фактор экономит место — коммутатор легко разместить на столе или полке в офисе, не загромождая рабочее пространство. Вес 2,1 кг обеспечивает устойчивость даже при полной загрузке портов. Уровень L2 даёт гибкость управления трафиком, а поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at делает подключение совместимых устройств простым и элегантным — без лишних кабелей питания. Вместительная MAC-таблица на 8000 записей идеально подходит для динамичных команд и офисов с высокой нагрузкой на сеть.



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Отзывы о товаре Коммутатор PLANET GS-4210-24T4S




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Характеристики
Бренд
Planet
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
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Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор Planet обрёл оптимальный баланс мощности и универсальности для современных задач сетей. 24 порта RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 1 Гбит/сек позволяют строить масштабную локальную сеть без компромиссов по скорости. Четыре порта SFP по 1 Гбит/с открывают дополнительные возможности для оптических подключений и развития инфраструктуры. Настольный форм-фактор экономит место — коммутатор легко разместить на столе или полке в офисе, не загромождая рабочее пространство. Вес 2,1 кг обеспечивает устойчивость даже при полной загрузке портов. Уровень L2 даёт гибкость управления трафиком, а поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at делает подключение совместимых устройств простым и элегантным — без лишних кабелей питания. Вместительная MAC-таблица на 8000 записей идеально подходит для динамичных команд и офисов с высокой нагрузкой на сеть.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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