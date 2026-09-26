Коммутатор Cudy GS1016EPS2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS1016EPS2
Коммутатор Cudy с 16 портами RJ45 — настоящая находка для организации эффективной и масштабируемой сетевой инфраструктуры. Весьма компактный настольный форм-фактор позволяет легко разместить устройство на рабочем столе или в серверной без лишних хлопот. Поддержка PoE по стандартам 802.3bt, 802.3af и 802.3at обеспечивает питание подключаемых устройств прямо через сетевой кабель — забудьте о необходимости дополнительных розеток для камер или телефонов. Базовая скорость передачи данных до 1000 Мбит/сек — стабильная и быстрая работа даже в условиях интенсивного сетевого трафика. Уровень L2 открывает возможности построения современной локальной сети без сложного администрирования. Размер таблицы MAC адресов в 8000 записей легко справится с большим количеством подключённых устройств, а прочный корпус и вес почти 3 кг говорят о надёжности и устойчивости коммутатора на любой поверхности. Коммутатор Cudy — идеальный выбор для офисов, учебных заведений и небольших бизнес-сетей, где важна простота эксплуатации, быстрая интеграция новых устройств и качественная передача данных.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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