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Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM

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Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 1
Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 2
Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 3
Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 4
Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 5
Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 6
Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 7
Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
  • Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 1
  • Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 2
  • Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 3
  • Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 4
  • Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 5
  • Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 6
  • Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 7
  • Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529011
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM

G5310P-8-150W — управляемый PoE-коммутатор IP-COM уровня 3. Для удовлетворения потребности в высокопроизводительном доступе коммутатор оснащен 9 портами Base-T Ethernet 10/100/1000 Мбит/с и 1 отдельным портом Base-X SFP 1000 Мбит/с, а также мощностью PoE до 370 Вт. Благодаря инновационному оборудованию структурой и программной платформой, он обладает мощной вычислительной мощностью и полным механизмом защиты безопасности, что делает управление и обслуживание простым и простым, полностью отвечает требованиям доступа с высокой плотностью пользователей и высокопроизводительной агрегации, идеально подходит для уровня агрегации или уровня доступа таких средних и крупных сетей, как предприятия и кампусы.



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Отзывы о товаре Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутаторы
Страна производитель
Китай
Описание
G5310P-8-150W — управляемый PoE-коммутатор IP-COM уровня 3. Для удовлетворения потребности в высокопроизводительном доступе коммутатор оснащен 9 портами Base-T Ethernet 10/100/1000 Мбит/с и 1 отдельным портом Base-X SFP 1000 Мбит/с, а также мощностью PoE до 370 Вт. Благодаря инновационному оборудованию структурой и программной платформой, он обладает мощной вычислительной мощностью и полным механизмом защиты безопасности, что делает управление и обслуживание простым и простым, полностью отвечает требованиям доступа с высокой плотностью пользователей и высокопроизводительной агрегации, идеально подходит для уровня агрегации или уровня доступа таких средних и крупных сетей, как предприятия и кампусы.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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