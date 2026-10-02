Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E
Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E – это компактное и производительное решение, которое отлично подойдет для вашего бизнеса, а также для частного использования. Среди ключевых особенностей данной модели можно отметить высокую производительность и широкий функционал, за счет чего вы легко сможете создать с нуля или улучшить существующую сеть, организовать видеонаблюдение, IP-телефонию и другие подобные решения. Кроме того, модель работает на базе системы с интуитивно понятным интерфейсом, что обеспечивает простое и удобное управление. Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E относится к неуправляемому типу сетевого оборудования с методом коммутации Store and Forward. Благодаря этому устройство не только считывает адрес получателя, но и анализирует поступающие данные на предмет ошибок. Встроенная таблица MAC-адресов насчитывает 4000 строк, при этом скорость передачи данных может достигать 1000 Мбит/с. Помимо этого коммутатор поддерживает различные протоколы безопасности, что делает работу в сети безопасной. Для подключения оборудования на лицевой панели устройства предусмотрено 10 сетевых портов, из которых 8 – с питанием PoE. Благодаря своим размерам коммутатор может легко располагаться прямо на столе. Для удобства использования на лицевой панели расположена светодиодная индикация. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Модель поставляется в фирменной упаковке вместе с силовым кабелем.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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