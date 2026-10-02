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Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E

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Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E - фото 5
Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E - фото 6
Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Базовая скорость передачи данных
100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E - фото 1
  • Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E - фото 2
  • Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E - фото 3
  • Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E - фото 4
  • Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E - фото 5
  • Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E - фото 6
  • Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 906 руб. 
Начислим 870 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 422128
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E
10 906 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
коммутатор, адаптер питания, документация, кабель питания, упаковка
Базовая скорость передачи данных
100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размеры в упаковке, см
40х30х7
Вес, кг.
1.25

Описание товара Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E

Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E – это компактное и производительное решение, которое отлично подойдет для вашего бизнеса, а также для частного использования. Среди ключевых особенностей данной модели можно отметить высокую производительность и широкий функционал, за счет чего вы легко сможете создать с нуля или улучшить существующую сеть, организовать видеонаблюдение, IP-телефонию и другие подобные решения. Кроме того, модель работает на базе системы с интуитивно понятным интерфейсом, что обеспечивает простое и удобное управление. Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E относится к неуправляемому типу сетевого оборудования с методом коммутации Store and Forward. Благодаря этому устройство не только считывает адрес получателя, но и анализирует поступающие данные на предмет ошибок. Встроенная таблица MAC-адресов насчитывает 4000 строк, при этом скорость передачи данных может достигать 1000 Мбит/с. Помимо этого коммутатор поддерживает различные протоколы безопасности, что делает работу в сети безопасной. Для подключения оборудования на лицевой панели устройства предусмотрено 10 сетевых портов, из которых 8 – с питанием PoE. Благодаря своим размерам коммутатор может легко располагаться прямо на столе. Для удобства использования на лицевой панели расположена светодиодная индикация. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Модель поставляется в фирменной упаковке вместе с силовым кабелем.



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Отзывы о товаре Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
коммутатор, адаптер питания, документация, кабель питания, упаковка
Базовая скорость передачи данных
100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Описание
Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E – это компактное и производительное решение, которое отлично подойдет для вашего бизнеса, а также для частного использования. Среди ключевых особенностей данной модели можно отметить высокую производительность и широкий функционал, за счет чего вы легко сможете создать с нуля или улучшить существующую сеть, организовать видеонаблюдение, IP-телефонию и другие подобные решения. Кроме того, модель работает на базе системы с интуитивно понятным интерфейсом, что обеспечивает простое и удобное управление. Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E относится к неуправляемому типу сетевого оборудования с методом коммутации Store and Forward. Благодаря этому устройство не только считывает адрес получателя, но и анализирует поступающие данные на предмет ошибок. Встроенная таблица MAC-адресов насчитывает 4000 строк, при этом скорость передачи данных может достигать 1000 Мбит/с. Помимо этого коммутатор поддерживает различные протоколы безопасности, что делает работу в сети безопасной. Для подключения оборудования на лицевой панели устройства предусмотрено 10 сетевых портов, из которых 8 – с питанием PoE. Благодаря своим размерам коммутатор может легко располагаться прямо на столе. Для удобства использования на лицевой панели расположена светодиодная индикация. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Модель поставляется в фирменной упаковке вместе с силовым кабелем.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Доставка
Отзывы


Коммутатор Hikvision DS-3E0510P-E - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10906 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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