Коммутатор TP-Link SG2206MP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link SG2206MP
Управляемый коммутатор TP-Link — выбор для тех, кто ценит гибкость и мощность в компактном корпусе. Его лёгкий вес — всего 0,34 кг — позволяет разместить устройство прямо на рабочем столе, не загромождая пространство. Пять портов RJ45 с поддержкой скорости до 1 Гбит/сек обеспечивают быструю передачу данных даже в насыщенной сети. Благодаря большой таблице MAC-адресов на 8000 записей, коммутатор отлично справится с расширением сети без потери производительности. Поддержка PoE по стандартам 802.3af и 802.3at делает этот коммутатор идеальным для офисов с IP-камерами и телефонами, когда нужно передавать питание и данные по одному кабелю. Надёжное решение для построения современной и эффективной инфраструктуры.
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