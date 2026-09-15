Коммутатор TP-Link TL-SG1210MP
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 720 руб.
В наличии
Код товара: 512735
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х7
Вес, кг.
1.6
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1210MP
Благодаря соответствию стандарту PoE+ 802.3af/at каждый порт PoE поддерживает до 30 Вт, а общий бюджет PoE 123 Вт (данные основаны на лабораторных испытаниях. Фактический бюджет PoE не гарантируется и будет варьироваться в зависимости от ограничений клиента и факторов окружающей среды) для 8 портов PoE+ открывает широкий ряд возможностей, например, создание видеонаблюдения для офисов, общежитий и малого бизнеса. TL-SG1210MP полностью совместим с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами, принтерами и не только.
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Благодаря соответствию стандарту PoE+ 802.3af/at каждый порт PoE поддерживает до 30 Вт, а общий бюджет PoE 123 Вт (данные основаны на лабораторных испытаниях. Фактический бюджет PoE не гарантируется и будет варьироваться в зависимости от ограничений клиента и факторов окружающей среды) для 8 портов PoE+ открывает широкий ряд возможностей, например, создание видеонаблюдения для офисов, общежитий и малого бизнеса. TL-SG1210MP полностью совместим с IP-камерами, точками доступа, IP-телефонами, компьютерами, принтерами и не только.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Купить Коммутатор TP-Link TL-SG1210MP - по цене 11720 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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