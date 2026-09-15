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Коммутатор D-Link DGS-1100-10MPV2/A3A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1100-10MPV2/A3A

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 850 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627367
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Коммутатор D-Link DGS-1100-10MPV2/A3A
12 850 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Порты
10
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х10
Вес, кг.
2.65

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1100-10MPV2/A3A

Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-10MPV2, оснащенный портами 10/100/1000Base-T поддержкой PoE 2 портами 1000Base-X SFP, предназначен для использования сетях предприятий малого среднего бизнеса. Поддержка PoE делает коммутатор DGS-1100-10MPV2 оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска устранения неисправностей, также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-10MPV2 для решения различных задач.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1100-10MPV2/A3A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Порты
10
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Описание
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-10MPV2, оснащенный портами 10/100/1000Base-T поддержкой PoE 2 портами 1000Base-X SFP, предназначен для использования сетях предприятий малого среднего бизнеса. Поддержка PoE делает коммутатор DGS-1100-10MPV2 оптимальным решением для организации видеонаблюдения. Функции управления, диагностики, поиска устранения неисправностей, также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-10MPV2 для решения различных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор D-Link DGS-1100-10MPV2/A3A - по цене 12850 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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