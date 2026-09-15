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Коммутатор Tenda F1126P-24-250W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Tenda F1126P-24-250W

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Коммутатор Tenda F1126P-24-250W - фото 2
Коммутатор Tenda F1126P-24-250W - фото 3
Коммутатор Tenda F1126P-24-250W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Tenda F1126P-24-250W - фото 1
  • Коммутатор Tenda F1126P-24-250W - фото 2
  • Коммутатор Tenda F1126P-24-250W - фото 3
  • Коммутатор Tenda F1126P-24-250W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 380 руб. 
Начислим 231 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 572807
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коммутатор Tenda F1126P-24-250W
14 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Размеры в упаковке, см
43х40х30
Вес, кг.
3.24

Описание товара Коммутатор Tenda F1126P-24-250W

TEF1126P-24-250W представляет собой Tenda коммутатор питания через Ethernet, который предлагает 24 10/100 Мбит/с базы-tx RJ45 портов, 1 10/100/1000 Мбит/с Base-T RJ45 порта и 11000 Мбит/с базовый-X SFP порт. Порты 1-24 соответствуют стандарту IEEE 802.3af (максимальная выходная мощность: 15,4 Вт) и 802.3atСтандарт (максимальная выходная мощность PoE: 30 Вт). Коммутатор предлагает максимальную выходную мощность PoE 225 Вт и может поставлять питание иОбмен данными с APs, ip-камерами и ip-телефонами через кабели cat5. Он также обеспечивает простые режимы управления, такие как CCTV,VLAN и расширение, чтобы помочь снизить расходы на кабели ip-терминалов, таких как AP и IP-камеры.



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Отзывы о товаре Коммутатор Tenda F1126P-24-250W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Описание
TEF1126P-24-250W представляет собой Tenda коммутатор питания через Ethernet, который предлагает 24 10/100 Мбит/с базы-tx RJ45 портов, 1 10/100/1000 Мбит/с Base-T RJ45 порта и 11000 Мбит/с базовый-X SFP порт. Порты 1-24 соответствуют стандарту IEEE 802.3af (максимальная выходная мощность: 15,4 Вт) и 802.3atСтандарт (максимальная выходная мощность PoE: 30 Вт). Коммутатор предлагает максимальную выходную мощность PoE 225 Вт и может поставлять питание иОбмен данными с APs, ip-камерами и ip-телефонами через кабели cat5. Он также обеспечивает простые режимы управления, такие как CCTV,VLAN и расширение, чтобы помочь снизить расходы на кабели ip-терминалов, таких как AP и IP-камеры.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda F1126P-24-250W - этот товар вы можете купить по цене 14380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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